Алёна Бронникова Проект новой сцены оперного театра в Перми готов к госэкспертизе Положительное заключение планируется получить в 2025 году Поделиться Твитнуть

Фото: презентация проекта театра оперы и балета

Правительство Прикамья подготовило проект строительства новой сцены для ГКБУК «Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского» (ул. Ленина, 2а). В ближайшее время он будет отдан на госэкспертизу.

«Проект находится на этапе проектно-изыскательских работ. На сегодняшний день, если говорить о его статусе, мы заходим в государственную экспертизу — проект подготовлен. Думаю, что в следующем году мы получим заключение», — рассказал на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов.

Он также пояснил, что этим обусловлено низкое кассовое исполнение по проекту в размере 10% на 1 октября 2024 года. Сумма исполнения составила 3,8 млн от плановых в этом году 37,9 млн руб.

Напомним, новую сцену театра на 1250-1350 мест планируется построить в Разгуляе в рамках комплексного развития территории нежилой застройки. В адресной инвестиционной программе Пермского края срок реализации проекта указан до 2032 года. В июле проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

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