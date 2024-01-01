С начала года в Перми демонтировали 341 незаконный НТО Больше всего таких объектов выявлено в Свердловском районе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

За 10 месяцев 2024 года в Перми демонтирован 341 незаконный торговый объект. Об этом пишет ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Больше всего демонтированных НТО располагалось в Свердловском районе — речь идёт о 108 объектах, в том числе 67 павильонах и киосках. На втором месте Индустриальный район — 61 НТО, включая 41 павильон и киоск. Третье место делят Ленинский и Мотовилихинский район — там с начала года демонтировано по 50 незаконных НТО. При этом в Ленинском районе снесены более 40 киосков, а в Мотовилихе — 26.

Далее идут Дзержинский район — 42 НТО (23 павильона и киоска), Кировский район — 16 НТО (в том числе 5 киосков), Орджоникидзевский район — 14 НТО (включая 4 павильона).

Незаконным в Перми считаются НТО, установленные вне схемы размещения или нарушающие требования к внешнему облику.

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