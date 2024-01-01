Запрет на использование иностранных слов на вывесках поддержали более 40% пермяков Треть высказались против Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 41% опрошенных жителей поддержали решение главы администрации Ярославля Артёма Молчанова, который ввёл запрет на использование иностранных слов на уличных вывесках. Об этом говорят данные соцопроса, проведенного сервисом SuperJob среди экономически активного населения города, «Стоит ли распространить такую практику на остальные регионы России?».

Сторонники нововведения из Перми комментировали свою позицию так: «Правильно! Давно пора возвысить наш русский язык», «Русский язык очень богатый».

Против высказался каждый третий опрошенный (33%): «Я нахожу заимствование слов интересным и полезным для общества явлением»; «Подумали бы о малом бизнесе: менять вывески вообще-то денег стоит!».

Среди мужчин сторонников запрета оказалось больше, чем среди женщин. Чем старше респонденты, тем они более активны в одобрении идеи избавления от иностранных слов на вывесках: лишь 3 из 10 опрошенных до 35 лет поддерживают эту инициативу, тогда как среди граждан старше 45 лет она находит поддержку у 61%.

Уровень согласия с данной инициативой увеличивается и с ростом доходов респондентов. Так, среди людей, зарабатывающих до 50 тыс. руб. в месяц, её поддерживают 30%, тогда как среди тех, чей доход превышает 100 тыс. руб., этот показатель достигает 54%.

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