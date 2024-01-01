В пермской «Гиперленте» 26 ноября будет работать мобильный пункт вакцинации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Во вторник, 26 ноября, с 11:00 до 17:00 в гипермаркете «Гиперлента» (бульвар Гагарина, 65) будет функционировать мобильный пункт вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции, сообщили в минздраве региона.

Прививку могут получить все желающие, достигшие 18 лет. Рекомендуется иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС. Перед процедурой пройдёт обязательный медицинский осмотр.

Медики напоминают, что вакцинация является самым эффективным способом защиты, который значительно снижает риск тяжелого течения болезни и возникновения осложнений. Это особенно актуально для людей старше 60 лет, а также для тех, кто страдает от хронических заболеваний.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на 18 ноября в Пермском крае прививки от гриппа поставили 1,27 млн человек (51,2% от совокупного населения), в том числе 406 тыс. детей. Таким образом, за неделю вакцинировались порядка 20 тыс. жителей региона. Всего по постановлению главного государственного санитарного врача по Пермскому краю в осенний период 2024 года прививочная кампания против гриппа должна охватить 60% населения Прикамья.

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