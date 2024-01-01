Зарина Ситдикова Установившаяся в Прикамье погода способствует образованию ледяных цветов на водоёмах Климатическая обстановка приведёт к формированию прозрачного льда в заливах Поделиться Твитнуть

Фото: государственный инспектор в области охраны окружающей среды Чусовского участка природного парка "Пермский" Л.В. Каменских

Погодные условия, которые сформировались в Пермском крае, способствуют образованию прозрачного льда в заливах рек и изморози в виде ледяных цветов на водоёмах. Об этом сообщает ГИС-Центр ПГНИУ.

Как отметили метеорологи, с вечера 25 ноября в Прикамье началось похолодание. Температура воздуха в ряде южных территорий опустилась до –10 °С. В ближайшие четыре дня под влиянием антициклона в регионе установится малооблачная безветренная погода с ночными заморозками до –10… –15 °С. Это приведёт к формированию ледяных цветов — необычного и редкого для Пермского края природного явления.

Синоптики добавили, что на данный момент большая часть площади акватории Камского водохранилища свободна ото льда. Старый лёд сохранился в верхней части заливов Чусовой, Сылвы, Обвы, Косьвы, Иньвы. При этом новый прозрачный лёд при такой погоде сформируется за один-два дня.

Метеорологи ожидают его появления уже в грядущий четверг в Троице и Жебреях. Однако учёные предупредили, что толщина льда будет при этом недостаточной для безопасного передвижения по нему.

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