В пермском аэропорту полиция задержала пассажира Он должен будет заплатить штраф Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пассажир авиарейса «Пермь-Новосибирск» должен будет заплатить штраф за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Накануне его задержали сотрудники транспортной полиции в аэропорту «Большое Савино».

Как пояснили в ведомстве, в линейный отдел поступила информация, что к стойке регистрации на рейс в Новосибирск требуется наряд полиции. Поводом стало прибытие на регистрацию пассажира — 41-летнего местного жителя, который был пьян. Представители авиакомпании отказали мужчине в посадке на рейс, а транспортные полицейские задержали его.

После этого пассажира доставили в дежурную часть, где провели освидетельствование на состояние опьянения. Экспертиза подтвердила опьянение — 1,509 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

По словам задержанного, за день до этого он отмечал день рождения и выпивал алкоголь, а когда приехал в аэропорт, ожидая рейс в Новосибирск, продолжил пить в кафе воздушной гавани.

В отношении мужчины составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и поместили в спецпомещение для задержанных, где он провёл ночь.

На следующий день ему назначили штраф. Ранее, в 2021 году, пермяка уже привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

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