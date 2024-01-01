Александра Пермякова В Прикамье 17 человек погибли на производстве Всего в регионе на предприятиях произошли 362 несчастных случая за 9 месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За 9 месяцев этого года в Пермском крае произошли 362 несчастных случая на производстве, 70 из них — с тяжёлыми последствиями.

Как сообщается в информации Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю, из 362 сообщений о несчастных случаях на производстве, 296 были о несчастных случаях с лёгким исходом. Для сравнения, за аналогичный период, 9 месяцев 2023 года, поступило 394 сообщения, из них с лёгким исходом — 327.





Зарегистрировано 70 несчастных случаев на производстве с тяжёлыми последствиями, включая 6 групповых несчастных случаев, это следует из оперативных данных Госинспекции труда в Пермском крае за 9 месяцев 2024 года.





Погибли 17 работников.





Наиболее травмоопасными видами экономической деятельности являются обрабатывающая промышленность (27 несчастных случая, с тяжёлыми последствиями — 39 %); строительство (13 несчастных случаев, с тяжелыми последствиями — 19 %); — торговля оптовая и розничная (7 несчастных случаев, с тяжёлыми последствиями — 10 %); транспортировка и хранение (6 несчастных случаев, с тяжёлыми последствиями — 9 %).





Несчастные случаи с тяжёлыми последствиями в основном зафиксированы в Перми, Березниках, Чусовом, Пермском районе, Добрянке, Верещагино, Губахе, Краснокамске и т.д.





В 31 % случаях работники получали травмы в результате воздействия действия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, машин и т. д.; падения с высоты — 24 %; транспортных происшествий на наземном транспорте — 16 % и т. д.





Основными причинами несчастных случаев явились: нарушение технологического процесса — 20 %; нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда —

17 %; неудовлетворительная организация производства работ — 17 %, и др.

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