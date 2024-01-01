Компания в Пермском крае заставляла инвалида работать за отсутствующего коллегу Вмешалась прокуратура Поделиться Твитнуть

В Пермском крае руководство предприятия заставляло работника с инвалидностью исполнять обязанности отсутствующего коллеги, сообщает сайт perm.aif.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Речь идёт о коммерческой организации в Кунгуре. Во время отсутствия одного из сотрудников его задачи были переданы другому работнику с III группой инвалидности. Когда мужчина отказался выполнять дополнительные функции из-за ограничений по здоровью, работодатель составил акт в отношении него.

«Работодатель оформил акт за отказ от выполнения дополнительных обязанностей и собирался привлечь работника к ответственности», — прокомментировали в Прокуратуре Пермского края.

После обращения работника в надзорный орган была инициирована проверка на предприятии. В результате работодателю было выдано представление, он также был привлечён к ответственности за нарушение трудового законодательства. В настоящее время права работника с инвалидностью восстановлены.

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