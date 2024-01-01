Названы адреса 150 домов в Перми, которые останутся без воды Поделиться Твитнуть

С 24 ноября по 1 декабря более чем в 150 многоквартирных домах в пяти районах Перми отключат водоснабжение. Коммунальный оператор «Новогор-Прикамье» опубликовал список их адресов.

Так, с 9 час. утра 25 ноября до 9 час. 27 ноября из-за планово-ремонтных работ не будет воды на ул. Генерала Доватора, 5.

С 9:00 до 12:00 25 ноября на будет воды в домах №100, 102, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 по ш. Космонавтов, на ул. Кронштадтской, 12; ул. Плеханова, 69, 71, 73.

В тот же день с 10:00 до 18:00 не будет воды в домах №62, 64, 66, 68, 70 на ул. Ветлужской и в доме №71 на ул. Кочегаров.

С 9:00 до 19:00 26 ноября воду отключат в домах на ул. Александра Щербакова, 30, 32; ул. Героя Васькина, 10, 12, 3, 5; ул. Домостроительная, 22, 33.

С 9:00 до 19:00 26 ноября без воды останутся дома по адресам: ул. Ленина, 69, 71, 73А; ул. Петропавловская, 105, 68; ул. Плеханова, 33, 34А; ул. Якуба Коласа, 9А.

С 9:00 27 ноября до 10:00 28 ноября из-за планово-ремонтных работ без воды останутся дома на ул. Крылова, 1, 4; ул. Пушкина, 104, 106А, 108, 108А, 110, 112, 114, 116А, 116Б, 116В.

С 10:00 27 ноября до 10:00 28 ноября воду отключат в домах на ул. Запрудской 4-й, 29, 31 и ул. Лядовской, 108В, 113, 115, 123.

С 9:00 30 ноября до 10:00 1 декабря из-за аварийных работ воды не будет на ул. Героев Хасана, 32; ул. Клары Цеткин, 2, 3; ул. Коминтерна, 11, 14, 16, 6; пр. Комсомольский, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 94, 96, 98; ул. Куйбышева, 106, 108, 110, 112; ул. Соловьёва, 10А, 12, 14; ул. Чкалова, 30, 32, 38, 38А.

С 9:00 до 19:00 1 декабря без воды дома по следующим адресам: ул. Академика Веденеева, 55, 71, 71А, 73, 75, 77, 79, 80, 80А, 81, 82, 84; ул. Качканарская, 45; ул. Косякова, 74, 76; ул. Плановая, 3/4; ул. Штурвальная 2-я, 3.

С 9:00 1 декабря до 10:00 2 декабря краны пересохнут на ул. 25 Октября, 17, 18, 18А, 9; ул. Екатерининской, 51, 53, 53А, 62В, 64; ул. Ленина, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34; ул. Луначарского, 26, 26А, 32, 32А, 34; ул. Пермская, 33, 37, 39А, 41, 43, 45, 50, 54, 54А, 56, 64; ул. Сибирская, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19А, 19Б, 22, 23, 25, 27, 31, 33, 8.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.