В Перми приземлился самолёт «Победы» с поломкой в двигателе
Он прибыл из Сочи
В пермском аэропорту приземлился Boeing 737 авиакомпании «Победа» с повреждениями в двигателе. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.
Воздушное судно прибыло в аэропорт Большое Савино 24 ноября в 03:55. При этом из Сочи авиалайнер вылетел раньше расписания на три минуты.
«При проведении технического обслуживания обнаружены забоины на вентиляторе левого двигателя. Произведён осмотр взлётно-посадочной полосы и маршрута руления. Посторонних предметов, птиц не обнаружено», — пишет AVIAINCIDENT.
Сообщений от экипажа о попадании посторонних предметов в двигатель не поступало.
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