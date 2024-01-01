В Перми приземлился самолёт «Победы» с поломкой в двигателе Он прибыл из Сочи Поделиться Твитнуть

Авиакомпания Победа

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В пермском аэропорту приземлился Boeing 737 авиакомпании «Победа» с повреждениями в двигателе. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

Воздушное судно прибыло в аэропорт Большое Савино 24 ноября в 03:55. При этом из Сочи авиалайнер вылетел раньше расписания на три минуты.

«При проведении технического обслуживания обнаружены забоины на вентиляторе левого двигателя. Произведён осмотр взлётно-посадочной полосы и маршрута руления. Посторонних предметов, птиц не обнаружено», — пишет AVIAINCIDENT.

Сообщений от экипажа о попадании посторонних предметов в двигатель не поступало.

Напомним, ранее самолёт из Махачкалы приземлился в Перми почти с пятичасовой задержкой. Причиной стало то, что аэропорт столицы Дагестана закрывался из-за атаки дрона.

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