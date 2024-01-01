В Перми выделили участок для строительства нового корпуса лицея №10 Работы выполнит ООО «Ива-Девелопмент» Поделиться Твитнуть

На участке по адресу: Пермь, ул. Серебристая, 8, находящемся недалеко от лицея №10, будет построен новый корпус учебного заведения для начальных классов. Площадь отведённого для этого участка составляет 11 509 кв. м. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений.

В настоящее время идут подготовительные мероприятия, касающиеся передачи земли застройщику ООО «Ива-Девелопмент». После завершения оформления прав на участок компания сможет начать строительные работы.

Как пишет ВЕТТА со ссылкой на департамент земотношений, участок будет передан застройщику только на время строительных работ. По завершении строительства и приёмки нового корпуса лицея его передадут в оперативное управление учебного заведения (лицея №10) с правом постоянного (бессрочного) пользования.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.