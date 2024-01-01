Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль прикамского кино состоится в конце ноября Режиссёр Влад Кричфалуший готов представить первый художественный фильм Поделиться Твитнуть

"Певец моря" (6 +) Ивана Ландышева, Куеда

Пермская синематека

Стали известны даты проведения 18-го фестиваля кино Прикамья, который до прошлого года назывался «Радуга Прикамья». С нынешнего года он выступает под названием «5.6» (16+); как утверждают организаторы, это название понятно всем профессиональным кинематографистам, поскольку таков диаметр диафрагмы при съёмках.

Краевой кинофестиваль молодых кинематографистов и видеолюбителей «5.6» (18+) пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в «Кристалл-центре». В отличие от международных «Флаэртианы» (18+) и «Медвежонка» (6+), он полностью посвящён фильмам, снятым в Пермском крае кинематографистами из Пермского края.

В программе 43 фильма, соревнующиеся в четырёх номинациях: «Игровое кино», «Документальное кино», «Анимация» и «Неформат». В шорт-листе конкурса анимации 10 названий, в остальных конкурсах — по 11 номинантов.

В программе игрового кино есть, например, фильм Влада Кричфалушего «Случай Бретова» (18+) — фантастический короткометражный фильм, снятый по книге жены режиссёра Дарьи Кричфалушей.

Среди номинантов конкурса документального кино — рассказы про жизнь в побеге от цивилизации, про покорение самой высокой точки Европы, про жизнь и взросление людей с инвалидностью и про многое другое.

В шорт-листе анимационных работ — фильмы о возникновении посёлка Куеда, о художнике-маринисте, который черпает творческую энергию из сил воды, сказка о том, как рыбы наказали жадного рыболова, мультфильм о силе семьи и другие.

В «Неформат» вошли фильмы, которые выходят за рамки привычного: арт-видео о быстротечности времени, осенняя медитация, арт-хаусная притча о любви, выражение чувств к парку через видеоформат, музыкальные и танцевальные клипы.

По итогам конкурсных просмотров жюри определит победителей в этих номинациях, а также вручит Гран-при лучшему фильму всего фестиваля.

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