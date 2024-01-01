В пермском ТРК отмечен рост трафика на 2,5% Локомотивами роста стали рестораны и фудкорт Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик ВК "Кондратово"

В Перми администрация торгово-развлекательного комплекса «СемьЯ» подсчитала трафик за первые три квартала 2024 года. Если в среднем по стране ТРЦ потеряли примерно 4% посетителей по сравнению с прошлым годом, то в «Семье» зафиксирован рост трафика на 2,5%. Отрицательная динамика отмечалась лишь в марте и апреле 2024 года, сообщили в пресс-службе ТРК.

Елена Жданова, руководитель направления недвижимости группы «ЭКС», подчеркнула, что ТРК «СемьЯ» не только показывает увеличение абсолютных значений посещаемости, но и демонстрирует высокие показатели удельной посещаемости (с учётом к площади торгового центра). Главные локомотивы роста в этом году — рестораны и фудкорт.

«Это отчасти стало результатом нашего проекта по обновлению арендаторов в этом сегменте. Кроме этого, растут по трафику и продажам арендаторы из сегмента «Развлечения и сервис»», — отметила Елена Жданова.

Что касается продаж одежды и обуви, здесь наблюдается стабильность, однако конкуренция с онлайн-торговлей, перестройка системы поставок и изменение ассортиментного ряда сказываются на их динамике.

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