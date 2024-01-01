Алёна Бронникова В октябре жители Пермского края оформили право собственности на 1054 частных дома Это на 5% больше, чем месяцем ранее Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В октябре 2024 года Управлением Росреестра по Пермскому краю было поставлено на государственный кадастровый учёт 1054 индивидуальных жилых дома на земельных участках, предназначенных для ИЖС, личного подсобного хозяйства и ведения садоводства. Общая площадь построенного жилья составила 103 тыс. кв. м. По сравнению с сентябрём количество построенных домов увеличилось на 5,3%.

Больше всего домов (406) традиционно построили жители Пермского муниципального округа. В Перми зарегистрировано 101 дом, в Краснокамском округе — 73, в Добрянском — 55, а в Березниках — 52.

Более половины (56%) домов одноэтажные. На долю двухэтажных приходится 43% всех объектов. Для строительства жители чаще всего используют бетонные блоки и дерево.

Как отмечают в ведомстве, в Прикамье одни из самых коротких сроков регистрации прав на недвижимое имущество на территории РФ. Бытовую недвижимость можно зарегистрировать в течение одного-двух дней, а при направлении документов в электронном виде — за один день.

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