В сентябре жители Пермского края построили 1001 жилой дом Это на 165 больше, чем годом ранее Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Согласно данным Росреестра по Пермскому краю, в сентябре 2024 года в регионе на государственный кадастровый учёт поставлен 1001 индивидуальный жилой дом общей площадью 115 850 кв. м. Для сравнения, в сентябре прошлого года зафиксировано 836 построек общей площадью 104 763 кв. м.

На первом месте по количеству построенных домов находится Пермский муниципальный округ, где возведено 384 дома, занимающих 43 998 кв. м. На втором месте — Пермь (92 дома общей площадью 12 470 кв. м), третье место занял Краснокамский городской округ (77 домов с общей площадью 7305 кв. м). На четвертой позиции оказались Березники с 59 домами совокупной площадью 6367 кв. м. Замыкает пятерку Добрянский городской округ с 50 домами, занимающими 5740 кв. м.

При строительстве индивидуальных жилых домов в регионе чаще всего применяются бетонные блоки (30,8%) и дерево (30,5%). В основном возводятся одноэтажные и двухэтажные здания, лишь семь из построенных домов имеют три этажа.

Соответствуют стандартам индивидуального жилищного строительства 714 домов (площадь до 150 кв. м на участке не более 1500 кв. м).

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