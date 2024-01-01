В Прикамье спрос на авто с пробегом не старше трёх лет увеличился на 20% Лидером по доле в спросе среди таких автомобилей стали ВАЗы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики «Авито Авто» провели исследование предложений, цен и спроса на автомобили с пробегом до трёх лет в Пермском крае осенью 2024 года. За два месяца спрос на такие автомобили возрос на 20,4%, а средняя стоимость достигла 2,15 млн руб.

Согласно данным платформы, марка ВАЗ (LADA) заняла первое место по доле спроса на автомобили с пробегом до трёх лет в регионе, составив 31,4%. Эта марка также лидирует по количеству объявлений о продаже (31,5% от общего объёма предложений). Японский бренд Toyota показал наибольшую динамику спроса, увеличившись на 39,5%, также наблюдается рост предложения этой марки на 31,9%.

В топ-5 наиболее востребованных моделей вошли автомобили ВАЗ: Granta (10,2%), Niva Legend (7,8%) и Vesta (5,5%). Четвертое и пятое места заняли Hyundai Solaris (2,8%) и Toyota RAV4 (2,3%) соответственно. Модель Toyota RAV4 показала наибольший рост год к году (+98%).

По количеству объявлений в Пермском крае первой также стала Granta (13,2%). На втором месте расположилась Vesta с 6,7%, а на третьем — Niva Travel с 2,6%.

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