Число вакансий с «удалёнкой» в Пермском крае выросло в девять раз Доля предложений с опцией «работа из дома» увеличилась до 9% Поделиться Твитнуть

Социологическое агентство Supervisor

В Пермском крае с января по ноябрь 2024 года было открыто 14 969 вакансий с возможностью удалённой работы, что в 9,4 раза превышает аналогичные показатели 2019 года, сообщает hh.ru.

Однако доля вакансий с опцией «работа из дома» в общем числе предложений в регионе остаётся невысокой, составляя в этом году в среднем 9%.

На конец октября наибольшая вероятность трудоустроиться удалённо наблюдается у специалистов в области «Искусство, развлечения, массмедиа» — 30% всех открытых вакансий связаны с удаленной занятостью. За ними следуют ИТ-специалисты с 27%, а на третьем месте находятся работники сферы «Маркетинг, реклама, PR» (26%).

Помимо этого, наибольшее количество возможностей для удалённой работы предлагают сферы «Продажи, обслуживание клиентов» (22%), «Управление персоналом, тренинги» (18%), «Страхование» (17%), «Финансы, бухгалтерия» (16%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (13%) и «Наука, образование» (9%).

Если брать средний показатель по России, то за последние пять лет число вакансий с удалённой занятостью возросло в 7,6 раза.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.