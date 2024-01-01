Алёна Бронникова Власти Перми заново объявили конкурс на обслуживание пяти автобусных маршрутов Общая начальная стоимость составила более 6 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МКУ «Городское управление транспорта» вновь объявило конкурсные процедуры по поиску подрядчиков на обслуживание пяти маршрутов общественного транспорта автобусами большого класса. Общая начальная стоимость контрактов составила почти 6,4 млрд руб.

Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, самым дорогим лотом с начальной (максимальной) ценой контракта на 2,9 млрд руб. стали два маршрута, связывающие Орджоникидзевский район с центром Перми. Подрядчик должен будет обслуживать маршрут с июня 2025-го по октябрь 2030 года. Протяжённость маршрута № 32 «Микрорайон Васильевка — Центральный рынок» в обе стороны составляет 51,2 км, максимальное количество транспортных средств в будни — 19, в выходные и праздники — 14 единиц. Протяжённость маршрута № 53 «Центральный рынок — 10-й микрорайон» — 47,2 км, максимальное количество в будни — 20, в выходные и праздники — 12 транспортных средств. Итоги подведут 11 декабря.

Начальная цена второго контракта — 1,8 млрд руб. Подрядчик должен будет обслуживать с июля 2025 года по октябрь 2030-го маршрут № 1 «Микрорайон Садовый — станция Пермь II» протяжённостью 20,4 км, максимальное количество автобусов в будни — 21, по субботам — 19 единиц, а по воскресеньям и праздникам — 17. Второй маршрут, входящий в этот лот, — № 67 «М/р Парковый — М/р Садовый» протяжённостью 25 км, с максимальным количеством автобусов в будни — 19 единиц, по субботам — 16 единиц, по воскресеньям и праздникам — 14. Победителя назовут 12 декабря.

Начальная цена на обслуживание маршрута № 14 «М/р Заостровка — М/р Юбилейный» составляет 1,6 млрд руб. Протяжённость — 32 км, класс автобусов — особо большой, максимальное количество транспортных средств в будни — 28 единиц, по субботам — 20, по воскресеньям и праздникам — 18. Подрядчика определят к 13 декабря.

Как писал «Новый компаньон», в сентябре администрация Перми начала отбор перевозчиков на обслуживание автобусных маршрутов, срок контрактов на которые истекает в 2025 году. Новые соглашения включают обновлённые требования к перевозчикам и используемым транспортным средствам. Часть закупок была признана несостоявшимися.

В начале ноября были определены перевозчики на маршруты № 3 и 10 — «Пермгорэлектротранс», № 2, 60 и 80 — ООО «АААвто», № 20, 52 и 64 — ООО «КОМПАС». На данных направлениях будет курсировать транспорт большого класса.

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