Губернатор Дмитрий Махонин поздравил матерей Пермского края Он опубликовал в соцсетях трогательное поздравление с Днём матери Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жительниц региона с Днём матери. Как обращает внимание ВЕТТА, глава Прикамья выразил матерям искреннюю благодарность за их заботу и поддержку.

«Вы начинаете и заканчиваете свой день, заботясь о детях. Учите нас понимать этот мир и говорить с ним на одном языке. Встречаете после школы, радуетесь нашим успехам. Спасибо за вашу заботу, тепло и нежность каждый день нашей жизни. С праздником, наши любимые мамы», — написал он в своём telegram-канале.

В своём трогательном поздравлении губернатор отметил, что матери остаются верными друзьями и образцом для подражания для своих детей, ежедневно о них заботятся, помогают осваивать мир и радуются успехам. Он также добавил, что поддержка, улыбки матерей и фирменные блюда дарят каждому тепло настоящего дома.

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