Алёна Бронникова Обеспечительные меры на участок с мини-рынком по улице Островского в Перми отменены Меры были наложены судом в октябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края отменил обеспечительные меры с земельного участка под мини-рынком на ул. Островского в Перми. Это следует из определения от 22 ноября, опубликованного в картотеке суда.

Внимание на документ обратил «Коммерсантъ-Прикамье». Решение было вынесено по ходатайству владельца объектов, индивидуального предпринимателя Константина Лазукова. Обеспечительные меры сняты после требования суда об исключении записи о регистрации права собственности на спорный павильон ЕГРН.

Напомним, попытку демонтировать НТО на ул. Островского мэрия предприняла в 2018 году. Чиновники потребовали через суд признать торговый комплекс самовольной постройкой и снести, но иск не был удовлетворён.

В мае 2024 года власти снова потребовали признать объект самовольной постройкой и снести, а также признать отсутствующим на него права собственности Лазукова.

В октябре суд рассмотрел ходатайство предпринимателя. Он потребовал признать незаконными действия департамента экономики и промышленной политики администрации Перми и администрации Свердловского района по включению в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов — трёх павильонов по ул. Островского, 101, и попросил принять обеспечительные меры и запретить снос принадлежащих ему объектов.

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