Алёна Бронникова Медведи в Пермском зоопарке отправились в зимнюю спячку по графику Тёплый ноябрь не сказался на их жизненном цикле Поделиться Твитнуть

Фото: группа "Пермский зоопарк" Вконтакте

В Пермском зоопарке бурые медведи впали в зимнюю спячку по графику, несмотря на тёплую ноябрьскую погоду. По словам сотрудников учреждения, хищники заснули две недели назад и теперь, как и положено в этот сезон, крепко спят.

«У наших медведей этот процесс прошел по графику. И уже пару недель, как они уснули и крепко спят», — цитирует «КП»-Пермь» сотрудников зоопарка.

При этом медведи в зоопарке Екатеринбурга до сих пор не впали в спячку и ждут наступления метеорологической зимы, чтобы улечься в берлогу.

Как правило, бурые медведи отправляются в зимнюю спячку с наступлением холодов и выпадением снега в ноябре-декабре. А выходят из неё обычно в марте и с большим аппетитом восполняют утраченный за зиму вес.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что белый медведь Терпей из Пермского зоопарка освоился на новом месте в зоопарке Москвы. Хищника перевели в экспозиционный вольер, чтобы минимизировать у него стресс, стёкла вольера пока заклеены почти полностью, наблюдать за ним можно в небольшие окошки.

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