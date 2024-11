Белый медведь Терпей из Перми освоился в Московском зоопарке

Месяц назад Терпея привезли в Москву.

Как сообщили «Новому компаньону» сотрудники Московского зоопарка, Терпея перевели в экспозиционный вольер накануне вечером, после закрытия зоопарка.





«Зоологи приняли такое решение, чтобы минимизировать стресс у Терпея», — объясняют в зоопарке.





По пути выложили лакомства — свежую рыбу, политую рыбьим жиром.





Терпей с интересом изучил новую территорию (ему нужно было пройти через несколько вольеров) и с опаской, но перешёл в уличный вольер.





Сейчас медведь адаптируется на новом месте. Он уже искупался в бассейне!





«Стекла его вольера пока еще заклеены, наблюдать за животным можно через небольшие окошки-подглядки. Окончательно плёнку со стёкол снимут тогда, когда животное освоится в новом вольере», — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.





Напомним, медвежонка, оставшегося без матери, нашли в Якутии. Малыша отправили в Пермский зоопарк. Позже, уже взрослого, перевезли в Казанский зооботсад на время завершения строительства Пермкого зоопарка.

Скоро ему исполнится 22 года. Из-за преклонного возраста ему разработали особый рацион, куда входят живая рыба, овощи. Дают Терпею морковь, листья салата, тыквы. Угощают фруктами — яблоками, грушей, арбузами, дыней, ягодами. Выдают рыбий жир и витаминные комплексы. Сотрудники зоопарка отмечают, что у Терпея хороший аппетит, при этом хотя медведи больше любят рыбу, сейчас он предпочитает рыбе овощи.

Зоологи назначили медведю поддерживающую терапию. Хищник уже понемногу привыкает к ветеринарам: даёт осмотреть ротовую полость и лапы.





Белый медведь — самый крупный наземный хищник, которого ещё называют хозяином Арктики. Терпей находится под защитой программы «Благополучие пожилых и беспомощных животных», инициированной на ежегодной конференции Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР).