Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мадагаскар в Перми, пикник в дворике и искусство в кафе Афиша уикенда 4–6 апреля Поделиться Твитнуть

Фотохудожники-натуралисты Лариса Артемьева и Александр Чегодаев представляют два десятка работ — творческие результаты поездки на Мадагаскар, состоявшейся осенью 2024 года. Животный мир Мадагаскара богат и экзотичен даже по меркам Африки. Более 160 миллионов лет назад остров отделился от Африканского континента; местная фауна развивалась обособленно, в результате более 90 % пернатых, обитающих на острове, — эндемики, то есть встречаются только здесь и более нигде. Пермским фотохудожникам удалось запечатлеть представителей 150 видов: пернатых, лемуров, хамелеонов, сифак. На «охоту» за одним из особо редких пернатых ушло целых трое суток.

Третья лекция проекта Art Lunch будет посвящена голландскому натюрморту XVII века. Хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Пермской галереи Ксения Зубакина расскажет, почему в XVII веке в Нидерландах возникли и стали так популярны светские жанры живописи — портрет, пейзаж и натюрморт; какое значение имел жанр «мёртвой натуры» в голландском искусстве. Участники встречи попробуют разобраться, был ли натюрморт просто изображением вкусной еды, цветов и красивых предметов или он имел скрытые смыслы, неочевидные для современного зрителя.

Участники узнают про историю ГАЗ-69, а после экскурсии смогут сфотографироваться за рулём. «Ретро-Гараж» — единственный в Пермском крае частный музей ретро-автомобилей. Все экспонаты на ходу, летом выезжают на автопробеги по городу и краю. В музее представлено 23 автомобиля, коллекция моделей транспорта в масштабе и предметы советского быта.

В меню — стрит-фуд от «13/69», «Вмясо», «Дон Хамон», «Деликатес», Opera. В программе — живая музыка, мастер-классы, пивное казино, чемпионат «Крестики — пончики» и чемпионат по поеданию хот-догов, детский мастер-класс по созданию сэндвичей, музыкальные батлы, танцы. В лайн-апе: DJ Kamalov, Михаил Горячев, DJ Max Rivera, Евгений Громов и DJ Kraus. Весь день работает детский party bus.

«Тотальный диктант» — ежегодная международная образовательная акция. Автором текста для диктанта в этом году стала писатель, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного почётного диплома Андерсена Марина Москвина. Как всегда, «диктаторами» станут известные в Перми люди. Так, в учебном центре «Современное образование» текст прочитают доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры ПГНИУ Борис Проскурнин и учредитель образовательного центра «А-класс», продюсер бренда молодёжной одежды SHIBINA Мария Шибина. На площадке ПГГПУ выступят ведущая программы «Дежурный по городу» Анна Водоватова и телеведущая и блогер Анна Букатова, а в библиотеке им. Горького — радиоведущие Любовь Соколова и Филипп Торопов, психолог Лана Чехова и журналист Аника Рик.

«Флаэртиана» продолжает подготовку к юбилею: в «Пермской синематеке» идут показы фильмов-лауреатов прошлых лет в рамках проекта «ДокСуббота». Документальный фильм Юлии Бобковой «Последний вальс» отмечен специальным упоминанием жюри фестиваля «за музыку, выходящую из берегов». Лента сопровождает последнее путешествие композитора Олега Каравайчука по Комарово, где он прожил большую часть жизни и создал множество произведений. Впервые прозвучит его «Вальс Комарово» — прощание художника, его напоминание о вечных ценностях: природе и человечности.Дачный поселок Комарово — место, где исчезают старинные дачи, вырубается лес, а на первый план выходят деньги. Композитор видит в этом разрушительный цинизм современности и сопротивляется ему через импровизированные концерты, но его предупреждения остаются не услышанными.

В Перми гастролирует знаменитый театр «Красный факел» (Новосибирск). Спектакль «Ромео и Джульетта» поставил куратор пермской «Сцены-Молот» Марк Букин, над ним работала та же творческая команда, что известна пермякам по спектаклю «Живая история о смерти» (12 +): автор либретто Наталья Макуни и композитор Евгения Терёхина. В прочтении Марка Букина шекспировский сюжет наполняется современной энергией. Мысли Ромео и Джульетты кипят от неразрешимых вопросов, свойственных молодым людям во все времена, а монологи героев превращаются в зонги, которые актёры исполняют под живое сопровождение музыкального бэнда.

Первый фестиваль авторов города «Идентичность» состоит из трёх блоков: с 12:00 до 18:00 — лекции и воркшопы от 23 спикеров на темы дизайна, интерьера и архитектуры, режиссуры, видеопродакшн, медиа, моды; с 18:00 до 19:30 — выставка и современный театр от 32 художников и артистов; с 19:30 до 01:00 — концерты шести групп на главной сцене и восьми исполнителей электронной сцены. Среди спикеров — владелец бренда одежды «Molotov Streetwear» Иван Ермолин, дизайнер интерьеров Ника Лебедева, актёр Театра-Театра Максим Гореславец, председатель Пермского отделения Союза журналистов Максим Пасютин и другие творческие личности. Завершится фестиваль выступлением пермских музыкантов и диджеев, среди которых Иван Степанов, Ансамбль дрессированных клонов, The Nyx.

Созданный под занавес неоклассицистского периода творчества, «Орфей» занимает в наследии Игоря Стравинского исключительное место: в музыкальном языке партитуры уже слышится предощущение новой эпохи, которая начнется для композитора с приходом 1950-х. Знаковое название балетного театра ХХ века впервые за последние годы возвращается на российскую сцену в трактовке дирижёра Владимира Ткаченко и балетмейстера Алексея Мирошниченко, сочинившего для пермского «Орфея» не только хореографию, но и новое либретто. Премьера «Орфея» станет центральным событием программы одноактных балетов, охватывающей три столетия отечественной музыкальной сцены. XIX век представляют «Вариации на тему рококо» Петра Ильича Чайковского в хореографии Алексея Мирошниченко, ХХ век — «Орфей» Игоря Стравинского, XXI век — Ultima Thule лидера современной российской музыки Владимира Раннева в хореографии Славы Самодурова.

Программа квинтета Антона Горбунова. Прозвучат авторские композиции лидера бэнда. Проект «Квинтет Антона Горбунова» создан известным российским бас-гитаристом и композитором в 2012 году. За эти годы коллектив стал лауреатом джазовых фестивалей в Москве, Сочи, Новокузнецке, Архангельске, Екатеринбурге, Казани, Южно-Сахалинске и многих городах России. Квинтет играет музыку в стиле джаз-рок-фьюжн с элементами фанка и этники.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.