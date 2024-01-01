Пермяки могут отправить поздравительные открытки «С Днём матери» онлайн На сайте Почты России начал работать новый сервис Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

У всех жителей Пермского края появилась возможность отправить почтовую открытку «С Днём матери», не выходя из дома, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Почты России. В этом году семейный праздник отмечается 24 ноября.

«По традиции мы подготовили оригинальные праздничные открытки. В них пермяки могут написать тёплые слова и отправить их в любой конец страны. Это всегда приятно и трогательно», — отмечают в Управлении Федеральной почтовой связи Пермского края.

Праздничные почтовые карточки сделаны из плотного картона с глянцевым покрытием в формате А5. Также их можно оформить в праздничном конверте.

Именная поздравительная открытка будет отправлена по указанному адресу, а почтальон опустит её бумажную версию в почтовый ящик. У всех открыток есть свой трек-номер. По нему отправитель может отследить её путь на официальном сайте Почты России или в мобильном приложении.

В региональном управлении Почты России также добавили, что поздравительные открытки — одна из самых востребованных почтовых продукций России. Они продаются в почтовых отделениях. Также их можно приобрести на сайте.

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