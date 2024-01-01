В парке «Счастье есть» ледовый городок посвятят пермскому гостеприимству Возведение новогоднего объекта обойдется в 763 тысячи рублей Поделиться Твитнуть

Стоимость работ по устройству новогоднего ледового города в парке «Счастье есть» Кировского района Перми власти оценили в 763 тыс. 763 руб. Конкурс в электронной форме на возведение объектов объявило МАУК «ПермьПарк».

В техзадании говорится, что в ледовом городке должны быть установлены новогодние скульптуры с подсветкой. Тематика этого года — «Пермское гостеприимство». Среди ледовые объекты, которые планируется разместить в городке, — «Покатушка», Лабиринт и «Избушка» и другие. Там же разместят зону для фотографирования.

Напомним, на установки новогодних ледовых городков в трёх районах Перми власти готовы потратить более 2,3 млн руб. Речь идёт об объектах в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9), в парке им. Чехова (ул. Репина, 20) и в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106). Это Индустриальный, Орджоникидзевский и Кировский район Перми.

Дороже остальных обойдётся ледовый городок в саду им. Миндовского — 848 тыс. руб.

Подать заявку подрядчики могут до 28 ноября. Победителя определят 3 декабря. Работы по всем трем объектам должны быть выполнены до 25 декабря 2024 года.

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