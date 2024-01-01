На возведение ледовых городков в трёх районах Перми выделили 2,3 млн рублей Эта сумма почти на 1 млн меньше, чем в прошлом году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В этом году на выполнение работа по устройству новогодних ледовых городков в Индустриальном, Кировском и Орджоникидзевском районах власти выделят в общей сложности более 2,3 млн руб. Это следует из данных, размещённых на сайте госзакупок.

Конкурс в электронной форме на возведение новогодних объектов объявило МАУК «ПермьПарк».

Ледовые городки смонтируют в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9), в парке им. Чехова (ул. Репина, 20) и в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106).

Начальная (максимальная) цена контракта для первой закупки составляет 848 тыс. руб., а для второго и третьего — по 763 тыс. руб.

Заявки для участия в конкурсе по всем трём объектам принимаются до 28 ноября. Итоги подведут 3 декабря. Срок выполнения работ — с даты заключения договора по 25 декабря 2024 года.

Напомним, в прошлом году на строительство новогодних городков в трёх районах власти выделили более 3,1 млн руб.

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