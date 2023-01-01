Максим Артамонов На ледовые городки в трёх районах Перми выделили более 3,1 млн рублей Объекты должны соорудить к 25 декабря Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

МАУК «ПермьПарк» объявило конкурс в электронной форме на строительство новогодних городков в трёх районах Перми на общую сумму более 3,1 млн руб.

Речь идёт об устройстве ледовых объектов в парке им. Чехова (ул. Репина, 20), в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106) и в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9).

Начальная цена контракта для первых двух закупок 892 тыс. руб., а для третьего — 1,4 млн руб.

Заявки на конкурс по всем трём объектам принимаются до 7 ноября. Подрядчиков назовут 10 ноября.

Согласно техзаданию, в первых двух парках планируется установить по 4 ледовых объекта, а в третьем — пять. Все они должны быть с подсветкой. Работы должны быть выполнены до 25 декабря 2023 года. Гарантийный срок эксплуатации — не менее двух месяцев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.