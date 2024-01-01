Алёна Бронникова В пермских соцсетях появилась информация об угрозах нападения на школы Правоохранительные органы проводят проверку Поделиться Твитнуть

В пермских соцсетях появилась информация о том, что в мессенджере Telegram создан анонимный канал, автор которого рассылает информацию о подготовке вооружённого нападения на школы Перми 25 ноября. Неизвестный написал, что собирается прийти в одну из школ, и список будет пополняться.

«22 ноября 2024 года в министерство территориальной безопасности Пермского края поступила информация о размещении в одном из ТГ-каналов информации об угрозах безопасности учащимся и работникам учебных заведений Перми. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку, предприняты необходимые меры для обеспечения безопасности населения», — прокомментировали «Новому компаньону» в пресс-службе Министерства территориальной безопасности Пермского края.

Жителей просят соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации. В ведомстве также напоминают, что за преступления, связанные с распространением ложной информации об угрозе терактов, предусмотрена ответственность.

Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112» — с мобильного телефона вызов бесплатный.

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