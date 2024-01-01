Алёна Бронникова Появилось видео задержания пермского общественника по обвинению в коммерческом подкупе Прокуратура утвердила обвинение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сети появилось видео задержания руководителя пермской некоммерческой организации, которого обвиняют в коммерческом подкупе. Ролик опубликован в соцсетях краевого МВД.

На видео зафиксировано, как злоумышленник, находясь в кафе, получает крупную сумму денег от собеседника и кладёт её в карман. После этого к нему подходят сотрудники правоохранительных органов и надевают наручники.

В отношении мужчины краевая прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 7 ст. 204 УК РФ за получение крупной суммы денег от лица, исполняющего управленческие функции в другой организации. По версии следствия, в 2022 году глава НКО, занимающейся проведением мероприятий по профилактике правонарушений, получил 300 тыс. руб. от управляющего нелегальными казино за ненадлежащее исполнение обязанностей по борьбе с незаконной игорной деятельностью.

Кроме того, в 2023-2024 годах он получил 375 тыс. руб. от другого юрлица, угрожая в противном случае сообщить в полицию ложные сведения о незаконных действиях этой организации. После передачи денег злоумышленника задержали. Дело уже направлено в Свердловский районный суд Перми.

Как сообщал «Новый компаньон», речь идёт о начальнике АНО «Организация экономической безопасности и гражданского контроля» («ОЭБиГК») Дмитрии Печёнкине.

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