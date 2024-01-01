Комнаты в Перми за год подорожали на 13% Средняя цена лота приблизилась к 1,3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

С ноября прошлого года комнаты в Перми подорожали на 12,7%., средняя цена лота в краевом центре сейчас составляет 1 млн 292 тыс. руб., сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Как оказалось, жильё такого формата подорожало за год в большинстве городов (в 65 из 70 исследованных), подешевело в пяти. Предложение сократилось на 6%

Наиболее высокие цены на комнаты, разумеется, зафиксированы в Москве, где средняя стоимость достигает 4,7 млн руб. Следующими по цене являются комнаты в Сочи (3,4 млн), Санкт-Петербурге (2,8 млн), Симферополе (2,6 млн) и Севастополь (2,4 млн руб.).

На 70 месте Магнитогорск, где можно приобрести комнату за 525 тыс. руб., чуть выше цены в Нижнем Тагиле (565,6 тыс.) и Ульяновске (643 тыс. руб.).

В среднем по всей России цена комнаты составляет 1,4 млн руб.

За последний год наибольший рост цен на комнаты продемонстрировали Набережные Челны, где они увеличились на 41,4%. В то же время, наиболее значительное снижение цен наблюдалось во Владивостоке, где комнаты подешевели на 11,1%.

В среднем по России рост цен составил 12,8% за год.

Как отметил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко, по сравнению с целыми квартирами комнаты дешевле в 4,5 раза, поэтому ценам на них есть куда расти. Для сравнения: средняя цена квартир на вторичном рынке выросла с ноября 2023 года гораздо меньше — всего на 5%.

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