Росимущество передало в собственность Пермского МО земельные участки во Фролах Их общая площадь составила почти 6 гектаров Поделиться Твитнуть

фото предоставлено ТУ Росимущества

Территориальное управление Росимущества в Пермском крае передало в собственность Пермскому муниципальному округу два земельных участка в селе Фролы.

Как отметили в ведомстве, на территориях общей площадью 5,89 га будут размещены парк культуры и отдыха, спортивные объекты, детский сад, учреждения допобразования и пожарное депо.

«Развитие новой социальной инфраструктуры позволит создать комфортные условия для проживания в пригороде Перми, где за последние 10 лет активно растет численность местного населения», — добавили в теруправлении.

В октябре сообщалось, что СПК получил разрешение на строительство ЖК «Родные росы» во Фролах. Территория комплексного развития равняется 12 га. Предполагается, что дома в комплексе будут разной высоты — от 8 до 14 этажей. Кроме того, запланированы улично-дорожная сеть и строительство детсада на 280 мест с собственной газовой котельной. Реализовать весь проект планируется до 2031 года.

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