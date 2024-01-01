В Перми прошёл форум региональных первичек «Единой России» На нём был утверждён состав и секретарь регионального совета первичек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Пермском крае прошёл первый Форум первичных отделений регионального отделения «Единой России»

На нём был утверждён состав и секретарь регионального совета первичек. С инициативой объявить 2024 — Годом первичек выступил Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии.



Сегодня в Пермском крае зарегистрировано 1 438 первичных отделений, которые объединяют более 23 000 партийцев и порядка 13 000 сторонников.





«Мы работаем на то, чтобы каждая семья в Пермском крае уверенно смотрела в будущее, — открыл пленарную часть форума губернатор Пермского края, секретарь реготделения партии Дмитрий Махонин. — Благодаря поддержке президента, правительства страны регион уверенно развивается. Нам надо не сбавлять темпы развития. Пермский край — опорный край России. Надо показать нашей молодежи, что именно здесь надо строить свою историю успеха».





Ключевыми темами большого партийного мероприятия стали участие первичных отделений в реализации народной программы «Единой России» и партпроектов, создание Совета первичных отделений, гуманитарная миссия партии и поддержка специальной военной операции.





Первый заместитель секретаря реготделения партии Вячеслав Григорьев отметил, что поддержка участников спецоперации и забота об их семьях — одно из важнейших направлений народной программы «Единой России».





О законотворческой работе членов фракции «Единой России» в Законодательном Собрании Пермского края по укреплению статуса и поддержке участников СВО и их семей рассказал заместитель секретаря реготделения партии, руководитель фракции «Единая Россия» в краевом парламенте Юрий Борисовец.





Председатель Регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» Пермского края Ирек Хазиев познакомил собравшихся с результатами работы общественного института сторонников партии.





Площадкой для реализации многих партийных инициатив и проектов стал Штаб общественной поддержки Пермского края. С направлениями его деятельности участников Форума познакомила заместитель руководителя штаба Елена Савельева.





Пленарная часть завершилась награждением победителей конкурса среди первичных и местных отделений Партии. Во второй части Форума состоялось первое заседание Регионального совета первичных отделений Партии «Единая Россия» Пермского края. На нём открытым голосованием был избран Секретарь совета первичных отделений. Им стал Дмитрий Аликин.

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