Алёна Бронникова Пермская компания скрыла от инспекции труда гибель работника Сотрудник получил смертельную травму во время падения из прицепа трактора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская компания ООО «Кэпитал-Авто» скрыла от краевой госинспекции труда гибель работника. По информации пресс-службы ведомства, о происшествии сообщили правоохранительные органы.

Несчастный случай произошёл 15 ноября. Сотрудник находился в прицепе трактора. Во время движения он выпал из прицепа и получил смертельную травму.

«В нарушение трудового законодательства работодатель в установленный срок не уведомил Государственную инспекцию труда в Пермском крае о несчастном случае со смертельным исходом. По факту поступившей из правоохранительных органов информации в целях выяснения обстоятельств и причин инспекцией организовано самостоятельное расследование сокрытого несчастного случая», — сообщили в ведомстве.

По результатам расследования инспекция примет меры административного характера. Материалы дела будут направлены в органы следствия для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

По данным СБИС, ООО «Кэпитал-Авто» зарегистрировано в марте 2015 года в Перми. Компания ведёт деятельность автомобильного грузового транспорта и оказывает услуги по перевозкам. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. По итогам прошлого года выручка составила 563,6 млн руб., прибыль — 1,8 млн руб. Директор — Даниил Кусакин, учредители — Ирина Ляндаева и ООО «ВМС», владельцем которого является руководитель ПАО «Пермский ДСК» Евгений Ляндаев.

Ранее «Новый компаньон» писал, что трудовая инспекция расследует ещё один несчастный случай на производстве. В октябре во время строительных работ логистического центра маркетплейса Ozon в с. Култаево бригадир упал с высоты более 3 м и скончался от полученных травм.

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