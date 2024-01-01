Алёна Бронникова Во время строительства логистического комплекса Ozon в Перми погиб бригадир Несчастный случай произошёл ещё в конце октября Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Во время строительных работ логистического центра маркетплейса Ozon в с. Култаево Пермского муниципального округа 26 октября произошёл несчастный случай. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на Государственную инспекцию труда в Пермском крае, бригадир упал с высоты более 3 м и скончался от полученных травм.

Известно, что строительная бригада ИП Новикова Е.В. выполняла сварочные работы на кровле. После их завершения рабочие возвращались по подчердачному помещению, которое не было освещено, защитные ограждения отсутствовали, а сам погибший был без каски. Потерявшись в пространстве, мужчина сорвался и упал на бетонную плиту.

По факту случившегося проводится расследование, по итогам которого будут приняты административные меры. Материалы передадут в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.

Генеральным подрядчиком строительства производственно-сортировочного центра «Озон» является кировское ООО «Клевер Девелопмент».

Ранее «Новый компаньон» писал, что 14 ноября Ozon откроет первую очередь нового логистического центра в Перми площадью 40 тыс. кв. м. Планируется, что к осени 2025 года она удвоится. При достижении полной мощности комплекс сможет обрабатывать более 900 тыс. заказов в день и хранить около 30 млн товаров. Инвестиции компании превысили 4,2 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.