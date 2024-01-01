Синоптики рассказали, когда в Прикамье придут 10-градусные морозы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Период аномального тепла в Пермском крае должен завершиться 25 ноября, сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 26 ноября в регионе установится сухая погода с типичным для конца ноября температурным фоном: по ночам столбики термометров начнут опускаться ниже отметки -10°С, а дневной прогрев не будет превышать -2°С.

До вторника в регионе будет сохраняться аномально тёплая для ноября погода. Так, 23 ноября температура воздуха в Прикамье ночью будет колебаться в пределах -4…+1°С, а днём — в диапазоне -1…+4°С. В Перми ночью ожидаются небольшие осадки (мокрый снег с дождём) и гололёд, в то время как в дневные часы осадков не предвидится. Температура воздуха в течение суток составит около 0…+2°С.

В воскресенье температура будет варьироваться от -1 до +4°С, в Перми — от +1 до +3°С. Ночью в понедельник, 25 ноября, ожидается -4…+1°С, а днём прогнозируется небольшое потепление: -2…+2°С. В Перми в дневные часы температура будет колебаться от -3 до -1°С.

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