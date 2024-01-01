Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пользователи интернета выбрали для благоустройства 23 общественных пространства в Пермском крае Всего на 2025 год намечено 99 объектов благоустройства на территории региона Поделиться Твитнуть

Проект благоустройства Сквера журналистов в Перми. Презентация министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

В будущем, 2025 году в Пермском крае за счёт регионального бюджета будет обустроено 23 общественных пространства, выбранных жителями территорий. Об этом на заседании правительства Пермского края 21 ноября сообщил краевой министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Артём Балахнин.

Глава минстроя отметил, что с 2021 года для отбора проектов благоустройства общественных пространств используется федеральная платформа обратной связи. С её помощью в городах с численностью свыше 20 тыс. человек проводится рейтинговое голосование за объекты благоустройства, которые, по мнению жителей, должны быть реализованы в будущем году.

В этом году такое голосование прошло в марте, в нём приняли участие более 378 тыс. человек. Победителями стали 23 объекта на территории 22 муниципалитетов. Среди победителей — Сквер журналистов в Перми, проспект Мира в Чусовом, Вокзальная аллея в Чернушке, сквер «Изумрудный город» в Губахе, территория Культурно-досугового центра в Лысьве, сквер «Звёздный» в Краснокамске и другие знаковые объекты.

По всем программам (федеральным, краевым и муниципальным) на 2025 год намечено благоустроить 99 объектов в 43 муниципальных образованиях (49 общественных территорий и 50 дворовых). Запланировано финансирование в более 1,1 млрд руб.: средства федерального бюджета — 678 млн руб., краевого бюджета — 283 млн руб., средства муниципалитетов — 148,6 млн руб.

Пять объектов благоустройства, которые будут реализованы в 2025 году, победили в федеральном конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

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