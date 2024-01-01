Жителям Суксуна местные власти начали выплачивать по 100 тысяч за участие в СВО Единовременная выплата полагается военнослужащим, заключившим контракты после 1 ноября Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Контрактники Суксунского округа Пермского края смогут получить единовременную денежную выплату от муниципалитета, если заключат контракт о прохождении военной службы в ВС РФ для участия в специальной военной операции. Соответствующее решение приняли депутаты думы Суксунского ГО.

Выплата устанавливается в размере 100 тыс. руб. Средства будут выделяться из резервного фонда администрации.

Уточняется, что выплату смогут получить только военнослужащие, заключившие контракты после 1 ноября 2024 года.

Напомним, жители Пермского края, заключающие контракты на участие в специальной военной операции, начиная с 25 октября 2024 года получают краевую выплату в 1,5 млн руб. (ранее — 400 тыс. руб.). Также военнослужащим полагается единовременная выплата от муниципалитета (в каждой территории её размер устанавливают местные власти) и федеральные 400 тыс. руб.

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