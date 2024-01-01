В Пермском крае закрыли на реставрацию «Центр памяти М.Н. Романова» Ремонт продлится до конца 2025 года Поделиться Твитнуть

В Ныробе Пермского края здание бывшей Богадельни (ул. Октябрьская, 14), представляющее собой объект культурного наследия, будет закрыто на реставрацию до конца 2025 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства. В этом здании располагается «Центр памяти М.Н. Романова», который является частью музея краеведения им. А.С. Пушкина.

Богадельня была возведена в честь трёхсотлетия Дома Романовых рядом с Романовским садом в период с 1913 по 1915 год. Это уникальный комплекс с постоянной выставкой, посвящённой истории заточения и почитанию боярина Михаила Романова, дяди первого царя из династии Романовых — Михаила Фёдоровича. Главный артефакт музея — его оковы. Также в районе здания разбит сквер, где находится часовня, возведённая над местом заточения Михаила Романова. Летом прошлого года здесь завершился монтаж иконостаса при поддержке Культурного фонда «Чердынь Великая».

Цепь Михаила Романова и часть экспозиции перевезены в Чердынь и представлены в новом музейном пространстве по ул. Юргановской, 58 (1 этаж).

Ирина Трофимова, директор Чердынского краеведческого музея, сообщила, что экскурсионные маршруты в Ныроб продолжатся. Туристам будут открыты для посещения Романовский сад, часовня, а также яма-темница, где трагически завершил свою жизнь опальный боярин. Путешественники смогут заглянуть в Никольский храм и Богоявленскую церковь, а также посетить Свято-Никольский источник.

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