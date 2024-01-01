Александра Пермякова
В Перми пройдёт шоу «Принц и Принцесса года-2024»
Финал конкурса состоится 24 ноября
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10-й детский шоу-конкурс красоты и таланта «Принц и Принцесса года-2024» (0+) состоится 24 ноября во Дворце культуры «Искра». Об этом сообщает администрация Перми.
Конкурс «Принц и Принцесса-2024» не имеет аналогов в Пермском крае.
Он проводится по принципам телевизионного конкурса, — отмечают организаторы.
Дети-конкурсанты два месяца занимаются с режиссёром, хореографом, участвуют в видеосъёмках и фотосессиях, занятиях и мастер-классах. Их родители тоже принимают активное участие в конкурсе.
Конкурс пройдёт в 3 этапа: тематическо-хореографическое дефиле с родителями, индивидуальное тематическо-хореографическое дефиле и конкурс талантов с участием профессиональных артистов и коллективов.
Ранее «Новый компаньон» писал о том, что обнародована программа завершения Года семьи в Пермском крае. В декабре пройдут этнофестиваль, детский туристический форум, чемпионат по КВН и другие события.
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