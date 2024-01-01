Александра Пермякова В Перми ищут 17-летнюю девушку из Челябинской области Она пропала при странных обстоятельствах Поделиться Твитнуть

Анастасия Токарева. Фото: ЛизаАлерт

17-летняя Анастасия Токарева пропала из города Аша Челябинской области.

Как рассказали «КП-Пермь» её знакомые, она уехала в Пермь. Родители девочки говорят, что дочь — домашний ребёнок и заставить её уехать в другой город могло что-то серьёзное. Они предполагают, что на Настю могли оказать воздействие неизвестные люди в соцсетях. Ни в Перми, ни в Пермском крае, по их словам, у девочки нет знакомых.

Просят позвонить по телефону 8-952-519-60-10 всех, кто знает о местонахождении Анастасии.









Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что студентки из Прикамья пожаловались Мизулиной на опросы в вузе про интимную жизнь. Директор Лиги безопасного интернета выложила письмо у себя Приметы девочки: рост 170 см, худощавого телосложения, тёмно-каштановые волосы, карие глаза. На девочке — бежевый плащ, чёрные джинсы, белые кроссовки.Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что студентки из Прикамья пожаловались Мизулиной на опросы в вузе про интимную жизнь. Директор Лиги безопасного интернета выложила письмо у себя в Телеграм-канале.

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