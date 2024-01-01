Александра Пермякова Вор обокрал 9 торговых точек в Прикамье В Чусовом завершено расследование уголовного дела в отношении серийного вора Поделиться Твитнуть

Алексей Гущин

41-летнего жителя Чусового обвиняют в совершении 9 краж. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Как сообщает полиция, чусовлянин все свои кражи совершил с августа по сентябрь этого года. Он выбирал торговые точки, осуществляющие продажу как продовольственных, так и бытовых товаров.





Забирал алкоголь, кофе, шоколад, средства личной гигиены. Краденые вещи мужчина сбывал на улицах случайным прохожим, а вырученные деньги тратил на личные нужды.





Из кассового ящика одного из магазинов ему удалось похитить 24 тыс. руб., которые он потратил на себя.





Общий ущерб оценён в более 50 тыс. руб.





Стражи порядка установили личность и местонахождение воришки. Оказалось, что чусовлянин уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за совершение мелких хищений.





Сотрудники угрозыска задержали его возле дома. Уголовное дело направлено в суд.

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