Александра Пермякова Показали, как выглядят автобусы-гармошки, которые выйдут на улицы Перми Снимки автобусов-гармошек появились в каналах «Пермский транспорт» Поделиться Твитнуть

Фото: Департамент транспорта города Перми

В Пермь приехали первые восемь автобусов-гармошек из 35, которые будут работать на городских маршрутах с 2025 года.

Департамент транспорта администрации Перми выставил фото и видео новых автобусов в своих соцсетях «Пермский транспорт».

Это низкопольные автобусы модели Volgabus-6271G2 — современные газомоторные машины особо большого класса, длиной 18,5 м, вместимостью до 180 человек.





Кузов автобуса разработан таким образом, чтобы снизить уровень вибраций в салоне.





Автобусы оснащены стеклопакетами, это позволит сделать работу систем отопления зимой более эффективной и снизить уровень шума в салоне.

Фото: Департамент транспорта города Перми









«Автобусы-«гармошки» будут запущены в следующем году на маршрутах с большой загруженностью, и за это время они пройдут приёмку, обкатку, техническое обслуживание и установку дополнительного оборудования. Также будет проведено переобучение водителей», — говорит мэр Эдуард Соснин.



Ранее «Новый компаньон» писал, что газовый автобус-гармошка Volgabus-6271 прибыл в Пермь. Это первый автобус из таких же 35, которые должны работать на линии в краевой столице. Остальные автобусы должны прибыть Автобусы особо большого класса в последний раз ходили по Перми в 2019 году.«Автобусы-«гармошки» будут запущены в следующем году на маршрутах с большой загруженностью, и за это время они пройдут приёмку, обкатку, техническое обслуживание и установку дополнительного оборудования. Также будет проведено переобучение водителей», — говорит мэр Эдуард Соснин.Ранее «Новый компаньон» писал, что газовый автобус-гармошка Volgabus-6271 прибыл в Пермь. Это первый автобус из таких же 35, которые должны работать на линии в краевой столице. Остальные автобусы должны прибыть до середины декабря.













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