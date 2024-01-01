Александра Пермякова В пермских ТЦ увеличилось количество посетителей из-за распродаж и праздника Посещаемость крупных пермских ТЦ оказалась ниже прошлогодних показателей всего на 2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце октября — первой половине ноября количество посетителей в крупных торговых центрах региона достигло прошлогодних показателей, а в малых — оказалось ниже. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», ссылаясь на компанию Focus Technologies.

По словам руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, с 28 октября по 17 ноября обычно отмечается высокая активность потенциальных потребителей.





Это, на его взгляд, связано с влиянием двух факторов: большим количеством выходных дней из-за праздника и анонсируемыми ретейлерами скидками и распродажами.





Покупатели свой выбор, как правило, останавливают на крупных ТЦ и это вполне объяснимо: больше разнообразного товара, представлена сфера досуга и развлечений.





По итогам конца октября-начала ноября Mall Index, отражающий количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей в ТЦ регионального и суперрегионального формата в Прикамье, вырос на 3% по сравнению с показателями за предыдущие три недели.





Посещаемость крупных пермских ТЦ оказалась ниже прошлогодних показателей всего на 2%.





Малые ТЦ региона районного и окружного формата посещают меньше. Их Mall Index оказался лишь на 1% выше значений предыдущих недель и на 3% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.





Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Перми готовится к открытию первый магазин премиальной одежды IDOL. Отдел разместится на первом этаже ТРЦ «Планета». Открытие намечено до конца текущего года.

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