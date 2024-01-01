До конца года в Перми откроется первый магазин премиальной одежды IDOL Пока в РФ работает 30 магазинов бренда Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В Перми готовится к открытию первый магазин премиальной одежды IDOL. Отдел разместиться на первом этаже ТРЦ «Планета». Открытие намечено до конца текущего года. Об этом пишет «Вкурсе.ру».

Как отмечает издание, этот магазин станет уже 31-м в России для бренда IDOL. Площадь нового отдела составит 360 кв. м и займет место бывшего магазина одежды Zarina, который переехал на новые площади. Средняя стоимость товаров в магазине составит примерно 15 тыс. руб. «В IDOL будет представлен разнообразный выбор одежды, обуви и аксессуаров как для женщин, так и для мужчин», — уточняет пресс-служба торгового центра.

Бренд IDOL, входящий в состав ритейлера АО «Мэлон Фэшн Груп», появился осенью 2023 года и уже представлен в 12 российских городах. Помимо этого, магазины функционируют также в Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии, согласно данным официального сайта компании.

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