Алёна Бронникова В Черняевском лесу Перми завершили реновацию места отдыха «Чаша» Площадка расположена на экотропе «Дорога домой» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Черняевском лесу Перми завершили работы по благоустройству комплексного места отдыха «Чаша». Как отмечает пресс-служба администрации города, работы проводились в рамках проекта «Зелёное кольцо».

Место отдыха «Чаша» было открыто в 2015 году. Оно расположено на экологической тропе «Дорога домой». В ходе реновации территории подрядчик заменил сцену, скамейки и обновил детскую площадку. Отмечается, что, как и раньше, здесь будут проводить эколого-просветительские мероприятия.

Напомним, проект «Зелёное кольцо» направлен на развитие Черняевского леса, благоустройство долин Егошихи и Данилихи и реконструкцию Егошихинского культурно-мемориального парка. Контракт на проведение работ в Черняевском лесу был заключён в конце 2022 года. Как сообщал «Новый компаньон», общая стоимость работ составила 322,2 млн руб.

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