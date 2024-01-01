Алёна Бронникова Самая дорогая квартира на рынке «вторички» в Перми продаётся за 58 млн рублей Это самая низкая цена жилья в премиум-сегменте среди городов-миллионников ПФО Поделиться Твитнуть

Самая дорогая квартира на вторичном рынке жилья в Перми продаётся за 58 млн руб. такие данные по итогам исследования приводят аналитики сервиса ЦИАН.

Трёхкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом находится в ЖК «Лазурные купола», на ул. Советской, 3. Её площадь составляет 129,8 кв. м. Помимо трёх комнат, в ней также расположена кухня-гостиная, холл, два санузла и две лоджии.

«Среди всех городов-миллиоников ПФО Пермь отличается самыми скромными расценками на вторичную недвижимость премиум-класса. На местном рынке нет объектов дороже 58 млн руб.» — отмечают эксперты.

В рейтинге из 10 городов Приволжского федерального округа, составленном сервисом, Пермь занимает пятое место. Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в городах ПФО, оказалась в Казани. Собственник оценил пятикомнатный юнит площадью 233,8 кв. м в 369,5 млн руб. Нижнюю строчку в рейтинге заняла Йошкар-Ола, где самым дорогим жильём на рынке «вторички» в городе оказалась пятикомнатная квартира площадью 202,3 кв. м за 35 млн руб.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермский край вошёл в число регионов с самым коротким сроком, за который местным жителям удастся накопить на обычную квартиру на вторичном рынке при условии, что вся зарплата будет откладываться на жильё. По региону этот показатель составил 5,1 года, в среднем по России — 5,8 года.

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