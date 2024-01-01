Алёна Бронникова Жителю Прикамья придётся копить на квартиру на вторичном рынке больше пяти лет Средняя цифра по России – 5,8 лет Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Специалисты федерального портала «Мир квартир» подсчитали, сколько лет в среднем россиянам придётся копить на обычную квартиру на вторичном рынке. Пермский край вошёл в число регионов с самым коротким сроком.

При условии, что житель Прикамья будет всю свою зарплату откладывать на жильё, что, как утверждают эксперты, теоретически возможно, если в семье есть другой работающий человек, он сможет накопить на «вторичку» за 5,1 года. Также не учитывалась возможность держать средства на доходных банковских депозитах под получение процентов.

Цены на квартиры были взяты из аналитики портала, а средние зарплаты — из данных Росстата. В Пермском крае средняя цена вторичного жилья составила 4,3 млн руб., а средняя зарплата — 70,5 тыс. руб.

Средний показатель по России — 5,8 года при стоимости квартиры 5,7 млн руб. и зарплате 82,2 тыс. руб. В общем списке из 85 регионов Прикамье оказалось на 13-м месте.

Быстрее всех накопить на квартиру могут жители Чукотки и ЯНАО — 3,8 года, Мурманской области — 3,9 года, Ненецкого АО — 4 года и Магаданской области — 4,1 года. Зарплаты в этих субъектах превышают 100 тыс. рублей. Дольше всего придётся копить жителям Дагестана — 15,9 года и Ингушетии — 13,2 года. Здесь средние зарплаты не превышают 40 тыс. руб.

В сентябре эксперты Циан.Аналитики сообщали, что пермякам быстрее жителей других городов-миллионников в России удаётся накопить на однокомнатную квартиру. Для покупки недвижимости в столице Прикамья потребуется всего 56 зарплат, или 4,5 года. Данный показатель оказался минимальным среди других мегаполисов.

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