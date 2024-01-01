По доступности квартир Пермь лидирует среди городов-миллионников Скопить на «однушку» пермякам удаётся быстрее всех Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермякам быстрее жителей всех других городов-миллионников в России удаётся накопить на однокомнатную квартиру. К такому выводу пришли эксперты Циан.Аналитики.

В 16 крупных городах они сравнили среднюю стоимость квартиры площадью 38 кв. м (типовой метраж «однушки») со средним размером заработной платы в 2024 году, за вычетом НДФЛ. Получилось, что пермякам для покупки недвижимости потребуется всего 56 зарплат (при условии, что вся она откладывается в накопления на квартиру), то есть это четыре с половиной года. Данный показатель является минимальным среди других городов-миллионников.

На втором и третьем местах — Челябинск и Красноярск — там потребуется менее 60 зарплат. 62 зарплаты стоит «однушка» для жителей Екатеринбурга, 66 — для уфимцев, 70 — для жителей Самары. Работать для покупки квартиры им придётся 5-6 лет.

Дольше всех копить на недвижимость приходится москвичам (96 зарплат), петербуржцам (93) и нижегородцам (92).

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