На Часовом заводе в Перми пройдёт Зимний Котофест Поделиться Твитнуть

В Перми 8 декабря пройдёт фестиваль Зимний Котофест (6+). Это благотворительное событие состоится на территории Часового завода (ул. Чернышевского, 28) с 12 до 18 час., сообщается в официальной группе мероприятия.

Гостей фестиваля ожидает множество активностей: выставка кошек и собак из приютов, фудкорт с разнообразной едой, живая музыка, рынок товаров для животных, зимние мастер-классы и лекции о правильном уходе за кошками от ветеринаров.

Посетители смогут забрать с собой кошку или собаку, для этого необходимо иметь при себе паспорт для подписания договора и переноску.

Кроме того, каждому посетителю предоставляется возможность принести с собой еду и подарки для животных из приютов. Это могут быть как сухие, так и влажные корма, наполнитель для туалетов, антигельминтные препараты, лежанки, игрушки и пр.

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