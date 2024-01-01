В кинотеатре «Авангард» в Прикамье начался монтаж конструкций сцены На объекте устанавливают сети электро- и водоснабжения Поделиться Твитнуть

Фото: Алексей Казаченко

Глава Березниковского городского округа Алексей Казаенко рассказал, как идёт реконструкция кинотеатра «Аванград», который восстанавливается при поддержке краевых властей.

По словам чиновника, подрядчик начал монтаж монолитных конструкций поворотного механизма сцены и усиливает несущие балки перекрытий в зрительном зале. Параллельно идут работы по устройству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.

«Полностью завезён материал для внутренней черновой отделки и кровельных работ. В ближайшее время строители приступят к капремонту крыши с ориентиром на погодные условия. В стадии закупки — технологическое оборудование: сценический свет, концертный звук, дымомашины», — пояснил Казаченко.

Фото: Алексей Казаченко

Глава округа также сообщил, что к согласованию функционального зонирования и назначения отдельных помещений привлекли специалистов двух муниципальных театров и КДЦ.

Как ранее писал «Новый команьон», 2 августа Управление капитального строительства Березников подписало контракт на приспособление кинотеатра «Авангард» для современного использования с КРПК на сумму 326,4 млн руб. Работы планируется завершить к 18 июня 2025 года в соответствии с документацией научного проектно-технологического института «ОРТЭКС» и дизайн-проектом от ООО «Пермстроймет+».

Кинотеатр закрыли в связи с аварийным состянием в начале 1990-х годов. Муниципалитет проводил реконструкцию своими силами, но этого было недостаточно, поэтому краевые власти решили завершить реконструкцию на средства регионального бюджета. После окончания работ в здании может разместится Березниковский драматический театр.

«Авангард» построили 1932 году в формах архитектуры конструктивизма. Зрительный зал здания рассчитан на 1 тыс. мест. ОКН входит в реестр Центра охраны памятников архитектуры Пермского края. С высоты птичьего полёта здание выглядит как кинопроектор.

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