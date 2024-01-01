В кинотеатре «Авангард» в Прикамье начался монтаж конструкций сцены
На объекте устанавливают сети электро- и водоснабжения
Глава Березниковского городского округа Алексей Казаенко рассказал, как идёт реконструкция кинотеатра «Аванград», который восстанавливается при поддержке краевых властей.
По словам чиновника, подрядчик начал монтаж монолитных конструкций поворотного механизма сцены и усиливает несущие балки перекрытий в зрительном зале. Параллельно идут работы по устройству сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
«Полностью завезён материал для внутренней черновой отделки и кровельных работ. В ближайшее время строители приступят к капремонту крыши с ориентиром на погодные условия. В стадии закупки — технологическое оборудование: сценический свет, концертный звук, дымомашины», — пояснил Казаченко.
Глава округа также сообщил, что к согласованию функционального зонирования и назначения отдельных помещений привлекли специалистов двух муниципальных театров и КДЦ.
Как ранее писал «Новый команьон», 2 августа Управление капитального строительства Березников подписало контракт на приспособление кинотеатра «Авангард» для современного использования с КРПК на сумму 326,4 млн руб. Работы планируется завершить к 18 июня 2025 года в соответствии с документацией научного проектно-технологического института «ОРТЭКС» и дизайн-проектом от ООО «Пермстроймет+».
Кинотеатр закрыли в связи с аварийным состянием в начале 1990-х годов. Муниципалитет проводил реконструкцию своими силами, но этого было недостаточно, поэтому краевые власти решили завершить реконструкцию на средства регионального бюджета. После окончания работ в здании может разместится Березниковский драматический театр.
«Авангард» построили 1932 году в формах архитектуры конструктивизма. Зрительный зал здания рассчитан на 1 тыс. мест. ОКН входит в реестр Центра охраны памятников архитектуры Пермского края. С высоты птичьего полёта здание выглядит как кинопроектор.
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